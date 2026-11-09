Il clan del genero di Riccobono

Altro colpo a cosa nostra, confermate in appello le condanne I NOMI

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Altro colpo a cosa nostra, confermate in appello le condanne I NOMI

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato oggi le condanne per otto componenti della cosca di Partanna Mondello, accusata di pizzo, vigilanza imposta ai negozianti e forniture di pesce ai ristoranti di Mondello e Sferracavallo. Al vertice del clan ci sarebbe stato Michele Micalizzi, genero dello storico boss Rosario “Saro” Riccobono, ucciso nella faida dei Corleonesi nel 1982.

Il verdetto ricalca la sentenza di primo grado del gup Andrea Innocenti: sedici anni per Micalizzi, pene a scalare per gli altri imputati, tra cui Rosario Gennaro, Gianluca Spanu e Carmelo Cusimano. Per Domenico Caviglia i giudici hanno riconosciuto la continuazione con una condanna precedente, fissando la pena complessiva a sedici anni e otto mesi.

Coltelli in famiglia e un pestaggio

L’inchiesta, nata dall’operazione “Metus” dei carabinieri nel 2023, ha ricostruito l’organigramma del clan e fatto emergere anche un tentato omicidio interno: Cusimano avrebbe accoltellato il fratello per contrasti sul comando. Fatta luce anche su un pestaggio ai danni di un ladruncolo, attribuito a Gennaro.

Si sono costituiti parte civile un imprenditore con Addiopizzo, il Centro Pio La Torre e Confcommercio, tutti da risarcire. La sentenza conferma il lavoro dei pm Giovanni Antoci e Felice De Benedittis, che avevano coordinato le indagini.

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