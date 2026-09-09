Cronaca

Dramma a Mazara del Vallo, esce in balcone e crolla tutto: morta una donna

di Redazione Web
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Una donna ha perso la vita a Mazara del Vallo dopo il cedimento improvviso del balcone della sua abitazione. La tragedia si è consumata nella serata di ieri in via Raffaele Castelli, dove la soletta in cemento armato è collassata mentre la vittima si trovava proprio su quella porzione di edificio. Trasportata d’urgenza in ospedale, la donna è morta alcune ore dopo il ricovero, nonostante l’intervento dei sanitari.

Quando le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Mazara del Vallo sono giunte sul posto, la proprietaria era già stata soccorsa e affidata alle cure mediche. Le lesioni riportate nella caduta si sono però rivelate fatali.

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Terminate le operazioni di soccorso, i pompieri hanno avviato un sopralluogo tecnico sull’intero stabile per verificarne la tenuta strutturale. Gli esiti dei controlli non hanno lasciato margini: l’edificio versa in condizioni statiche precarie e per motivi di sicurezza è scattato lo sgombero immediato dei residenti.

A dover abbandonare le proprie case sono stati i componenti di tre famiglie. Il Comune di Mazara del Vallo è intervenuto per garantire loro un’accoglienza provvisoria in una struttura ricettiva cittadina, coprendo direttamente le spese di ospitalità.

Il municipio dovrà ora formalizzare un’ordinanza che vieti l’utilizzo degli alloggi coinvolti, provvedimento che rimarrà valido finché non verranno eseguiti gli interventi necessari a certificare nuovamente la sicurezza dello stabile.

Sulle cause che hanno determinato il crollo improvviso della soletta, così come sullo stato di conservazione della struttura prima del cedimento, restano ancora da fare chiarezza gli accertamenti tecnici in corso.

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