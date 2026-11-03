Paura sulla A20

Rimorchio fuori controllo sull’A20: il tir esce di strada, nessun ferito

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Rimorchio fuori controllo sull’A20: il tir esce di strada, nessun ferito

Un tir ha perso il controllo del rimorchio ed è finito fuori strada lungo l’A20 Messina-Palermo, a Caronia, nei pressi del viadotto Buzza. Il conducente è rimasto illeso e non risultano altri veicoli coinvolti: l’incidente ha provocato soltanto danni alle barriere di protezione.

Dove è successo l’incidente?

Il mezzo pesante è uscito di carreggiata poco prima del bypass che immette sul tratto di viadotto a doppio senso di marcia. È in quel punto che il rimorchio è sfuggito al controllo dell’autista, andando a urtare le protezioni laterali.

Chi è intervenuto e come è cambiata la viabilità?

Sul posto sono arrivate in tempi rapidi le pattuglie della Polizia Stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello, che hanno messo in sicurezza la zona e gestito il transito. Presenti anche le squadre del CAS, il Consorzio per le Autostrade Siciliane, e quelle del pronto intervento stradale.

Per consentire la rimozione del mezzo e il ripristino delle condizioni di sicurezza è stato chiuso il tratto dell’A20 compreso tra gli svincoli di Sant’Agata Militello e Santo Stefano di Camastra, in direzione Palermo.

Un episodio che si è fortunatamente chiuso senza conseguenze per le persone, ma che ricorda quanto sia delicato il passaggio dal tracciato ordinario al tratto a doppio senso sui viadotti di questa parte della Sicilia tirrenica.

Foto: Gazzetta del Sud

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