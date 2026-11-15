Papà ha tumore al pancreas, sorelle palermitane lanciano racolta fondi

Una ragazza di 22 anni ha deciso di chiedere aiuto alla rete pur di non arrendersi davanti alla diagnosi che ha travolto la sua famiglia. Sara, palermitana, ha avviato una raccolta fondi online per sostenere le cure del padre Giuseppe, 56 anni, al quale a luglio è stato diagnosticato un carcinoma pancreatico già in fase metastatica.

Al suo fianco ci sono la sorella minore, diciottenne, e la madre: insieme hanno deciso di lanciare un appello pubblico su GoFundMe per provare a garantire al padre l’accesso a un trattamento sperimentale che, al momento, resta fuori dalla portata economica della famiglia.

Una diagnosi arrivata a ridosso del compleanno

La scoperta della malattia ha sconvolto gli equilibri familiari in pochissimo tempo, giungendo a pochi giorni dal compleanno di Giuseppe. Da quel momento l’uomo ha iniziato un percorso di chemioterapia, convivendo quotidianamente con gli effetti collaterali della terapia.

Nel racconto affidato alla pagina della raccolta fondi, Sara descrive il padre come il punto di riferimento della famiglia: «Papà è sempre stato quello che risolveva i problemi di tutti, quello su cui sapevamo di poter contare in qualsiasi momento».

La speranza di un farmaco ancora sperimentale

La famiglia sta ora cercando di far accedere Giuseppe al Daraxonrasib, noto anche con la sigla RMC-6236, una molecola attualmente in fase di sperimentazione clinica e allo studio anche per i casi di tumore al pancreas in stadio avanzato.

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Secondo quanto riportato nell’appello, un primo ciclo di trattamento della durata di tre mesi potrebbe comportare una spesa complessiva di circa 150 mila dollari, cifra che include sia il farmaco sia le necessità assistenziali collegate al percorso di cura.

L’obiettivo della raccolta fondi

Di fronte a una spesa di queste proporzioni, la famiglia ha scelto la strada della sottoscrizione online per provare a raccogliere le risorse necessarie. Le donazioni, spiegano, serviranno a coprire le eventuali spese mediche, i trasferimenti e i soggiorni nei centri specializzati dove Giuseppe dovrebbe sottoporsi alle cure.

Sara ha inoltre precisato un dettaglio che testimonia lo spirito dell’iniziativa: se il padre dovesse riuscire ad accedere gratuitamente alla terapia sperimentale, l’intera somma raccolta non andrà perduta ma sarà destinata ad altri malati che si trovano ad affrontare la stessa patologia.

La raccolta fondi resta attiva sulla piattaforma GoFundMeGoFundMe, dove chiunque voglia contribuire può trovare l’appello completo della famiglia palermitana.