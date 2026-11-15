A Marsala

Grave incidente, centra auto e scappa: ferita donna incinta

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Grave incidente, centra auto e scappa: ferita donna incinta

Momenti di paura a Marsala, dove intorno a mezzogiorno di oggi un grave incidente stradale ha coinvolto una giovane coppia nella zona sud della città, lungo la strada che conduce verso i lidi. A rimanere ferita sarebbe stata una donna incinta di quattro mesi, soccorsa sul posto in attesa dell’ambulanza.

Secondo una segnalazione pervenuta alla redazione di Tp24, lo scontro sarebbe stato causato da una BMW che avrebbe attraversato un incrocio con il semaforo rosso, centrando il veicolo su cui viaggiava la coppia. La giovane donna avrebbe riportato ferite sanguinanti al volto e in altre parti del corpo.

Un’automobilista testimone presta i primi soccorsi

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, a prestare i primi soccorsi alla donna ferita sarebbe stata una passante, testimone dell’incidente, rimasta al suo fianco fino all’arrivo dell’ambulanza, poi giunta sul posto per trasportarla in ospedale.

Il conducente della BMW si allontana senza fermarsi

L’aspetto più grave della vicenda riguarda il comportamento del conducente della BMW che, secondo quanto riferito da chi ha assistito alla scena, si sarebbe allontanato subito dopo l’impatto senza prestare soccorso né fermarsi a fornire le proprie generalità. Le forze dell’ordine sarebbero ora al lavoro per risalire all’identità dell’automobilista datosi alla fuga.

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