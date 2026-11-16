Bufera sulla selezione per 73 autisti AST: denunciate irregolarità ai quiz e mancato anonimato

Un atto di invito e messa in mora è stato inviato ad AST spa dall’avvocato Nadia Spallitta, a nome di un gruppo di circa 70 candidati alla selezione per l’assunzione di 73 autisti a tempo indeterminato. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 28 agosto 2026.

Nella lettera si chiede all’azienda di annullare la prova preselettiva e l’intero concorso. Si chiede inoltre di stabilizzare i lavoratori precari che da anni prestano servizio in AST, a tutela dei livelli occupazionali e nel rispetto delle norme europee.

Le presunte irregolarità nella preselezione

La prova si è svolta il 21, 22 e 23 ottobre 2026 a Caltanissetta. Secondo i candidati, non è stata garantita la regolarità della procedura:

– non erano presenti le Forze dell’Ordine a vigilare sulle prove;

– i candidati avrebbero usato cellulari e altri dispositivi durante la prova, e secondo notizie di stampa alcuni quiz sarebbero stati risolti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale;

– la scheda anagrafica con nome e codice identificativo è stata consegnata dai candidati al personale presente, , senza buste chiuse e sigillate, quindi senza garanzia di anonimato;

– l’anonimato è stato sciolto giorni dopo, in assenza dei candidati;

– gli esiti non sono stati comunicati subito.

Dopo una richiesta di accesso agli atti, allo stesso candidato sarebbero stati consegnati, a distanza di circa 24 ore, due questionari con punteggi diversi. Per i candidati, questo dimostra che i risultati si possono ancora modificare.

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Pesa anche il fatto che, secondo notizie di stampa, lo stesso presidente di AST avrebbe presentato un esposto in Procura. Sono state presentate anche interrogazioni per chiedere chiarimenti. Gli esiti della preselezione ed il relativo elenco degli ammessi alla prova di guida, sono stati pubblicati, corretti più volte e poi rimossi dal sito.

I problemi del bando

Secondo l’avvocato, anche il bando presenta dei vizi:

non prevede il diritto di precedenza che il contratto nazionale degli autoferrotranvieri riconosce a chi ha lavorato a tempo determinato per la società nei sei mesi precedenti;

non indica preventiva bamente il numero dei candidati da ammettere alla prova di guida né il punteggio minimo per accedervi, lasciando le decisioni a una fase successiva e senza pubblicità.

“In mancanza di un riscontro tempestivo – precisa il legale – ci si vedrà costretti ad agire in tutte le sedi opportune per tutelare i diritti e gli interessi lesi”.