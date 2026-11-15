Aeroporto di Palermo da record: 5 milioni di posti in inverno

L’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino” vola verso numeri record. La stagione invernale 2026-2027, in corso fino a marzo, propone 56 collegamenti verso 19 Paesi, oltre 26mila voli programmati – in crescita del 35,2% – e circa 5 milioni di posti disponibili, +46% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il dato più significativo riguarda le 33 nuove rotte attivate nell’ultimo anno da diverse compagnie aeree, che hanno progressivamente allargato il network dello scalo palermitano verso l’Europa centro-orientale, il Mediterraneo e il Nord Africa. Tra le destinazioni di recente introduzione figurano Dortmund, Praga, Sofia, Tirana, Varsavia Modlin, Barcellona, Marrakech, Sharm el Sheikh e Tel Aviv. A queste si aggiunge la proroga del volo intercontinentale per New York, confermato fino al 17 dicembre, segno dell’interesse crescente verso il mercato nordamericano.

La strategia di Gesap guidata da Battisti

Il potenziamento dell’offerta rientra nel piano di sviluppo internazionale portato avanti da Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società che gestisce lo scalo. La linea seguita punta a intensificare i rapporti con i vettori, individuare mercati con margini di crescita ancora inespressi e aprire nuovi canali di collaborazione economica e istituzionale a livello internazionale.

«Una strategia che punta a riposizionare lo scalo sui mercati internazionali, creando nuove opportunità di crescita per l’intero sistema economico e turistico della Sicilia», ha spiegato Battisti. «In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per costruire nuove relazioni con le compagnie aeree, aprire mercati fino a oggi poco presidiati e sviluppare interlocuzioni internazionali capaci di generare opportunità anche sul piano economico, imprenditoriale e istituzionale».

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Ottobre da record: oltre un milione di passeggeri

I numeri del traffico confermano il trend positivo dello scalo palermitano. Il mese di ottobre si è chiuso con 1.027.721 passeggeri, pari a un incremento del 16,87%, e 6.730 voli movimentati (+20,01%). Guardando al periodo gennaio-ottobre, il traffico complessivo ha toccato quota 9.256.979 passeggeri (+15,33%), con 60.256 movimenti aerei registrati (+13,3%).

A trainare la crescita è soprattutto la componente internazionale, che ha raggiunto 3.694.084 passeggeri con un balzo del 33%, arrivando a pesare per il 40% sul traffico totale dello scalo. Anche il segmento domestico mostra un andamento positivo, con un incremento del 5,66%.

Polonia e Regno Unito tra i mercati più dinamici

Tra i mercati internazionali con la crescita più marcata spiccano la Polonia, che segna un +134,72%, seguita dal Regno Unito (+33,28%), dalla Germania (+24%), dalla Spagna (+13,01%) e dalla Francia (+3,81%). In crescita anche il collegamento con New York, che registra un +8,12%. Sul fronte del traffico nazionale, Roma Fiumicino e l’area milanese restano i principali punti di riferimento, concentrando insieme oltre il 44% delle frequenze settimanali verso le destinazioni domestiche.