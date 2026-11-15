Incidente stradale sulla SS120, quattro persone estratte dalle lamiere

Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo sono intervenuti lungo la SS 120, a Passo Pisciaro sul territorio di Castiglione di Sicilia (CT), per un incidente stradale che ha coinvolto un pulmino a noleggio con a bordo turisti olandesi e un’autovettura.
A seguito dell’impatto, quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali incastrate all’interno dei veicoli.
Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a estrarre i feriti, affidandoli successivamente alle cure del personale sanitario presente sul posto. Per il loro trasferimento è intervenuto anche l’elisoccorso, atterrato nelle immediate vicinanze del luogo dell’incidente.
Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli coinvolti.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.