Cronaca

Crolla un balcone in via Emiliani Giudici a Palermo: donna precipita, trasportata in codice rosso

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un balcone è crollato poco dopo le 13 in via Paolo Emiliani Giudici, a Palermo, facendo precipitare la proprietaria dell’appartamento, una donna di 56 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Il cedimento ha interessato il balcone di un’abitazione al primo piano dell’edificio, dove la donna si trovava nel momento del crollo. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito: è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso.

Sono in corso in queste ore gli accertamenti dei vigili del fuoco per stabilire le cause che hanno provocato il cedimento della struttura. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un problema strutturale legato alla vetustà dell’edificio o di altre concause, aspetti su cui la squadra tecnica dei VVF è al lavoro.

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