Tifoso si accascia e muore, dramma durante partita di eccellenza

Una domenica di sport si è trasformata in tragedia allo stadio “Vito Di Marco”, noto anche come stadio dei Salaci, a Cammarata. La gara del girone A del campionato di Eccellenza siciliana tra Kamarat e Akragas è stata sospesa dopo la morte di un tifoso della squadra di casa, colpito da un improvviso malore in tribuna.

L’episodio si è verificato intorno al 70° minuto, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Scattati immediatamente i soccorsi, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato sul terreno di gioco per permettere al personale sanitario di intervenire. Nonostante ogni sforzo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Di fronte alla drammatica situazione, il direttore di gara ha disposto la sospensione definitiva dell’incontro, che dovrà essere completato in una data successiva secondo le disposizioni degli organi sportivi competenti.

La vittima è Domenico Sciacchitano, che il giorno dopo avrebbe compiuto 63 anni. Anche quella domenica si trovava allo stadio per sostenere la squadra del cuore.

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La notizia ha suscitato profonda commozione nel mondo sportivo locale. L’Akragas SLP ha espresso, a nome dell’intera comunità biancazzurra, le più sentite condoglianze alla famiglia, ringraziando anche il personale sanitario intervenuto. La SSD Kamarat 1972 ha ricordato con commozione il proprio sostenitore, annunciando la sospensione di ogni attività di comunicazione e pubblicazione sui propri canali social fino a nuova comunicazione, in segno di lutto e rispetto.

Una tragedia che lascia tutti senza parole, davanti alla quale il calcio passa inevitabilmente in secondo piano.