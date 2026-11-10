Trovato morto e legato in casa a Palermo, chi è la vittima

Un uomo di 55 anni, professionista noto negli ambienti del cinema e della musica palermitani, è stato trovato morto domenica scorsa nella sua abitazione, in via Ugo Betti, nella zona tra Cardillo e Tommaso Natale. Si tratta di Ivan Monterosso. Gli inquirenti ritengono più probabile l’ipotesi del gesto volontario, ma le circostanze del ritrovamento hanno indotto la Procura a disporre l’autopsia per fare piena luce sulla vicenda. L’uomo è stato trovato legato.

Ad allertare i soccorsi è stato un amico, insospettito dal fatto di non riuscire a contattare Monterosso per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme agli agenti delle volanti, che hanno trovato il corpo nella camera da letto del piano seminterrato dell’abitazione, non lontano dallo studio dove l’uomo era solito lavorare. Le indagini sono state affidate alla Squadra mobile, che ha avviato gli accertamenti del caso; la villetta è stata sottoposta a sequestro per permettere i rilievi tecnici.

Le indagini della Squadra mobile

Gli investigatori della sezione Omicidi hanno raccolto le testimonianze di familiari e conoscenti della vittima e hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Dalle verifiche effettuate finora non risulterebbero movimenti sospetti nell’abitazione nelle ore precedenti al ritrovamento, un dato che orienta le indagini verso l’ipotesi del suicidio senza tuttavia escludere del tutto altri scenari. Saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione le cause e l’orario del decesso.

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Secondo quanto ricostruito, Monterosso aveva da poco affrontato la perdita di entrambi i genitori, un lutto doppio che potrebbe aver inciso pesantemente sul suo equilibrio psicologico. Circa dieci anni fa aveva già attraversato un periodo difficile, da cui però era riuscito a risollevarsi, tornando a dedicarsi con continuità al lavoro e alle proprie passioni, tra cui l’amore per gli animali e soprattutto per la musica, che lo accompagnava fin dall’infanzia: aveva iniziato a studiare pianoforte a soli cinque anni.

Una figura conosciuta nel mondo del cinema e della musica

Nel suo settore professionale, Monterosso era un volto noto e stimato. Lavorava alla Lemov Studio occupandosi di postproduzione per progetti cinematografici e televisivi, e insegnava montaggio presso la scuola Piano Focale. Collaborava inoltre da tempo con la sede siciliana del Centro sperimentale di cinematografia, e il suo nome compariva nei crediti di diversi cortometraggi e documentari, incluse alcune produzioni sostenute dalla Sicilia Film Commission. Sul fronte musicale, era il tastierista de Le Anomalie, gruppo nato nel 2011.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati da amici e colleghi. I compagni della band lo hanno ricordato con parole affettuose: «Anima stravolgente, debordante, geniale e buona. Buon viaggio, amico caro, amico di adolescenza, di sogni, di goliardia e di bellezza». Anche la cugina Tullia Bellelli ha voluto ricordarlo sui social, rievocando i concerti improvvisati fin da bambini e i momenti di leggerezza condivisi: «Ci sei sempre stato. Anche nei momenti peggiori della mia vita», ha scritto.