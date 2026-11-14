Fondi pignorati alla missione di Biagio Conte, i l presidente Andrea Aiello chiede un intervento urgente per tutelare 650 ospiti

PALERMO- Il presidente della V Circoscrizione, Andrea Aiello, interviene sulla vicenda della Missione di Speranza e Carità di Palermo, dopo il pignoramento dei fondi regionali destinati al sostentamento degli ospiti della struttura, a causa di un debito relativo al servizio idrico.

«Siamo di fronte a una situazione che merita la massima attenzione e un intervento tempestivo da parte delle istituzioni competenti – dichiara Aiello –. Parliamo di risorse indispensabili per assicurare pasti, prodotti per l’igiene e assistenza quotidiana a oltre 650 persone che vivono in condizioni di fragilità. Non possiamo consentire che queste persone paghino le conseguenze di una vicenda economica e burocratica».

La Missione, fondata grazie all’impegno e alla testimonianza di Fratel Biagio Conte e oggi portata avanti da don Pino Vitrano, rappresenta da anni un punto di riferimento fondamentale per la solidarietà e l’accoglienza a Palermo. Una realtà che offre sostegno concreto a centinaia di persone e che svolge un servizio prezioso per l’intera comunità cittadina.

× Ti piacciono le nostre notizie? Segui Diretta Sicilia su Google aggiungici alle fonti preferite e leggerai le nostre notizie per prime nei risultati. Aggiungi come fonte preferita

«Come V Circoscrizione chiediamo agli organi competenti di intervenire con urgenza, individuando una soluzione che permetta di sbloccare le somme e garantire la continuità delle attività della Missione – prosegue il presidente –. È necessario tutelare chi ogni giorno trova in questa struttura un pasto, un aiuto e un punto di riferimento. Il valore sociale di questa realtà non può essere messo in secondo piano».

«La solidarietà non può fermarsi davanti agli ostacoli burocratici. La Missione di Fratel Biagio Conte è un patrimonio umano e sociale di Palermo e merita attenzione, rispetto e sostegno concreto. La città non lasci sole queste persone e non abbandoni chi, da anni, si prende cura degli ultimi», conclude Aiello.