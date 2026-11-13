“L’Amap blocca i soldi del cibo per la Missione di Biagio Conte”

La Missione Speranza e Carità fondata da Fratel Biagio Conte denuncia una grave crisi finanziaria: l’Amap, l’azienda che gestisce il servizio idrico di Palermo, ha pignorato i fondi regionali destinati al sostentamento di oltre 650 persone accolte nelle strutture della Missione. A renderlo noto è la stessa organizzazione attraverso una nota ufficiale, in cui denuncia una situazione ormai “drammatica”.

Le somme bloccate, stanziate dalla Presidenza della Regione Siciliana, erano destinate a coprire le spese essenziali per la vita quotidiana degli ospiti: cibo, detersivi e altri beni di prima necessità. Il pignoramento sarebbe legato a un debito pregresso che la Missione ha contratto nel tempo nei confronti dell’azienda idrica.

La denuncia della Missione: “Una battaglia impari”

Nella nota diffusa dall’organizzazione, i responsabili della Missione hanno voluto sottolineare il divario tra chi parla della struttura fondata da Biagio Conte e chi, ogni giorno, ne vive concretamente le difficoltà. “Tutti parlano della Missione di Speranza e Carità. C’è chi, in ogni occasione, si riempie la bocca parlando di Fratel Biagio Conte. Ci chiediamo: quante di queste persone conoscono davvero la realtà della Missione?”, si legge nel comunicato.

La Missione ha definito la vicenda “un vero incubo”, spiegando che il debito con l’Amap è una questione che si trascina da tempo ma che solo ora ha raggiunto proporzioni critiche. “Proprio mentre tanti parlano, noi siamo costretti ad affrontare una battaglia impari, una situazione che sta diventando un vero incubo”, hanno dichiarato dall’organizzazione, ribadendo che le risorse pignorate riguardano “beni indispensabili” per la sopravvivenza degli ospiti.

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L’appello del consigliere comunale Ottavio Zacco

Sulla vicenda è intervenuto anche Ottavio Zacco, consigliere comunale e presidente della sesta commissione consiliare di Palermo, che ha voluto ribadire il valore sociale della Missione per la città. “La Missione non è semplicemente una struttura di accoglienza: è un patrimonio umano e sociale di Palermo, costruito attraverso il sacrificio, la fede e la dedizione di Fratel Biagio Conte e portato avanti, con altrettanto impegno, da don Pino Vitrano, dai missionari e dai tanti volontari che ogni giorno si prendono cura degli ultimi”, ha dichiarato.

Zacco ha poi riconosciuto la complessità della situazione dal punto di vista amministrativo, senza però rinunciare a chiedere un intervento diretto dell’amministrazione comunale. “Comprendo la necessità di rispettare gli obblighi amministrativi e finanziari, ma ritengo che situazioni di questa natura richiedano soluzioni capaci di coniugare il rispetto delle norme con la tutela di un’attività umanitaria essenziale”, ha aggiunto il consigliere.

Il presidente della sesta commissione ha quindi rivolto un appello diretto al sindaco di Palermo, chiedendo un intervento personale e urgente sulla vicenda. “Per questo rivolgo un appello al sindaco affinché segua personalmente la vicenda con urgenza per trovare soluzioni concrete e sostenibili, anche attraverso un confronto con i soggetti coinvolti, per scongiurare qualsiasi interruzione dei servizi di assistenza”, ha concluso Zacco.

Il rischio per gli oltre 650 ospiti della struttura

Al centro della vicenda resta la sorte di oltre 650 persone che vivono quotidianamente all’interno delle strutture della Missione. Il blocco dei fondi regionali, se non risolto rapidamente, rischia di compromettere l’approvvigionamento di beni essenziali per l’assistenza di chi non ha altra rete di sostegno. La Missione, nata dall’impegno di Fratel Biagio Conte e oggi portata avanti da don Pino Vitrano insieme ai missionari e ai volontari, rappresenta da anni un punto di riferimento per l’accoglienza a Palermo, e la vicenda apre ora un interrogativo sulla tenuta dei servizi offerti nei prossimi giorni, in attesa di un intervento istituzionale risolutivo.