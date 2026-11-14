Senza cibo, botte e farmaci negati agli anziani: orrore in una casa di riposo nell’Ennese

Quattordici anziani, fragili e senza più voce in capitolo sulla propria vita, costretti a convivere con la fame e senza le medicine di cui avevano bisogno. È quanto emerso dall’indagine della Squadra Mobile di Enna su una casa di riposo della provincia, che si è conclusa con due arresti domiciliari per i gestori della struttura.

Il provvedimento cautelare, disposto dalla Procura della Repubblica di Enna, prevede per entrambi gli indagati anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini hanno ricostruito mesi di gestione segnata da trascuratezza, prevaricazioni e umiliazioni ai danni di persone già indebolite dall’età avanzata e dalle patologie.

**Cibo e farmaci negati agli ospiti**

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Al centro delle contestazioni ci sono la privazione del cibo e la mancata somministrazione dei medicinali necessari agli anziani ospitati nella struttura. Non solo: secondo gli inquirenti, i disagi si estendevano anche alla gestione dei bisogni fisiologici e del riposo notturno.

Gli investigatori avrebbero documentato pure limitazioni ingiustificate alla libertà di movimento degli ospiti e ai loro contatti con l’esterno, oltre a episodi specifici di violenza fisica. Un insieme di condotte che, secondo l’accusa, ha reso le condizioni di vita nella casa di riposo incompatibili con la tutela della dignità, della salute fisica e psicologica delle persone affidate alla struttura.

Resta ora da capire quali sviluppi avrà l’inchiesta della Procura di Enna e se altre persone legate alla gestione della struttura finiranno sotto la lente degli investigatori.