Università di Palermo, è morta la professoressa Annamaria Pepi

Lascia un vuoto profondo nella comunità accademica siciliana la scomparsa della professoressa Annamaria Pepi, docente in quiescenza dell’Università degli Studi di Palermo, per anni punto di riferimento per generazioni di psicologi e psicologhe formati nell’Ateneo.

Ordinaria di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, la professoressa Pepi ha ricoperto nel corso della sua carriera numerosi incarichi istituzionali all’interno dell’Università di Palermo. Dal 2003 al 2009 è stata Direttrice del Dipartimento di Psicologia, ricoprendo in seguito anche il ruolo di Senatrice Accademica, Delegata alle Disabilità e Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG).

Una vita dedicata alla ricerca e alla formazione

Autrice di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali sullo sviluppo tipico e atipico, la professoressa Pepi ha formato diverse generazioni di psicologi, unendo con dedizione le competenze didattiche a quelle cliniche nella prospettiva evolutiva.

“È stata esempio di grande capacità di mediazione, di organizzazione e di ascolto attento e rispettoso dell’altro”, ricordano i colleghi dell’Ateneo, che la descrivono come “una grande maestra per tutta la comunità accademica”, capace di conciliare l’intensa attività istituzionale con la vita privata e familiare.

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Il cordoglio dell’Ordine degli Psicologi

Anche l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana ha voluto ricordare la professoressa Pepi, definendola una docente stimata e un “punto di riferimento imprescindibile per generazioni di studenti, ricercatori e professionisti”.

Secondo l’Ordine, la professoressa ha dedicato l’intera esistenza allo studio, alla cura e alla promozione della cultura psicologica, con “rigore e una passione straordinari”. Il Consiglio dell’Ordine si è stretto attorno alla famiglia e a quanti l’hanno conosciuta, salutandola con un commosso “buon viaggio”.

La sua eredità scientifica e umana resta oggi un punto fermo per l’intera comunità accademica e professionale siciliana che l’ha conosciuta e apprezzata.