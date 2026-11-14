Operaio precipita durante una demolizione: grave in elisoccorso a Palermo

Un volo di circa tre metri da un’impalcatura ha provocato momenti di paura a Lampedusa, dove un operaio edile di 34 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro.

L’infortunio si è verificato all’interno del 134° Centro Radar dell’Aeronautica Militare, in località Cala Francese, dove l’uomo era impegnato in lavori di demolizione di una parete.

Come è avvenuta la caduta

Secondo le prime informazioni raccolte, per cause ancora da chiarire l’operaio è precipitato dall’impalcatura, con un impatto al suolo descritto come particolarmente violento.

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Immediatamente è scattato l’allarme: viste le condizioni del 34enne e i traumi riportati nella caduta, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza.

Trasportato a Villa Sofia

L’uomo è stato trasferito con l’elicottero all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Non sono ancora note, al momento, le sue condizioni cliniche.

Restano da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause che hanno provocato la caduta, su cui saranno chiamati a fare luce gli accertamenti delle autorità competenti.