Bata chiude tre negozi in Sicilia: a rischio 18 posti di lavoro

Diciotto lavoratrici e lavoratori siciliani rischiano il posto a causa di un piano di riorganizzazione che a livello nazionale coinvolge l’intera rete Bata, il marchio storico delle calzature gestito dalla società Compar.

Nel corso dell’incontro con le organizzazioni sindacali del 13 novembre, l’azienda ha annunciato l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo che riguarderà circa 139 dipendenti in tutta Italia, nell’ambito di un piano che prevede la chiusura di 29 punti vendita entro marzo 2027.

Quali negozi chiudono in Sicilia

Il piano di dismissioni tocca da vicino l’Isola: chiuderanno i punti vendita di Catania Bicocca, Catania Gravina e il negozio di Palermo all’interno del centro commerciale La Torre.

Secondo i dati diffusi dai sindacati, sono 12 i lavoratori coinvolti a Catania e 6 a Palermo. Le chiusure non saranno immediate, ma scaglionate nei primi tre mesi del 2027: otto a gennaio, dodici a febbraio e nove a marzo.

Il no della Uiltucs: “Non accetteremo nuovi sacrifici”

A commentare duramente l’annuncio è Ida Saja, segretario generale della Uiltucs Sicilia, che punta il dito contro una strategia aziendale che scarica le difficoltà economiche sui dipendenti.

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“Siamo di fronte all’ennesimo piano di riorganizzazione aziendale che rischia di scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori il peso delle difficoltà economiche e delle scelte imprenditoriali”, dichiara Saja, sottolineando come il settore del commercio in Sicilia attraversi già una fase delicata.

Compar ha giustificato la scelta con la necessità di garantire la sopravvivenza del marchio, puntando al rilancio di una rete commerciale residua di circa 50 punti vendita, e si è detta disponibile a valutare ricollocazioni per parte del personale.

Un’apertura che il sindacato guarda con sospetto: “La ricollocazione non può trasformarsi in una penalizzazione per chi ha già subito la chiusura del proprio negozio”, avverte Saja, ricordando i precedenti trasferimenti accompagnati da tagli di orario e stipendio.

Nelle prossime settimane il confronto tra azienda e sindacati proseguirà per definire i dettagli del piano e le eventuali tutele per il personale coinvolto.