Trecastagni, al via una campagna per tutelare i gatti randagi e sensibilizzare gli automobilisti

Un passo avanti a Trecastagni per sensibilizzare i cittadini a rispettare la vita dei gatti randagi presenti nel territorio. Una battaglia di grande civiltà che pone in essere la vita altrui in un paese dove spesso purtroppo prevale l’omertà e l’indifferenza. Sono stati installati alcuni cartelli dissuasori in alcune zone popolate da gatti, sono state installate anche delle foto trappole nascoste.

Un progetto importante di sensibilizzazione, che invita l’intera comunità a guidare con prudenza specialmente nelle ore notturne. Come spesso accade, ogni anno nel nostro paese si registrano tanti decessi di gatti, cani e di altri piccoli animali questo talvolta per una mancata distrazione, negligenza o magari per volontà di qualche malintenzionato.

L’iniziativa è stata promossa dal Movimento I Trovatelli del Sud, gruppo formato da volontari e cittadini impegnati nella tutela degli animali, in collaborazione con il Comune di Trecastagni, volto a contrastare una battaglia di inciviltà, invitando gli automobilisti a moderare il limite di velocità facendo rispettare il codice della strada, ma allo stesso tempo la legge vigente “544 del c.p”. A portare avanti l’iniziativa è stato un privato cittadino egli dichiara: “un piccolo progetto significativo iniziato già lo scorso anno, quando fu installato il primo cartello in Corso vittorio Emanuele, con questo obiettivo ormai raggiunto vogliamo auspicare che si possa avere un po’ più di attenzione e di riguardo nelle strade, evitando così incidenti e altri morti.”

Perché a Trecastagni sono tante le persone che hanno a cuore la vita degli animali, c’è ancora tanto da lavorare, tuttavia si spera soltanto che questo grande passo avanti per Trecastagni sia anche un passo avanti per gli altri comuni limitrofi dell’isola etnea , affinché all’unanimità si possa vincere una grande battaglia di civiltà nel rispetto di questi poveri animali dimenticati.