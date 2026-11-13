Missione di Biagio Conte pignorata da Amap, la Regione stanzia 50mila euro d’urgenza

Arriva un contributo straordinario della Regione Siciliana per la Missione di Biagio Conte a Palermo, dopo il pignoramento dei fondi disposto dall’Amap nei giorni scorsi. La Presidenza regionale ha annunciato lo stanziamento di 50 mila euro per garantire la continuità dell’assistenza agli oltre 650 ospiti accolti nelle strutture della comunità, in attesa che la vicenda del debito con l’azienda idrica trovi una soluzione definitiva.

L’intervento, deciso da Palazzo d’Orleans, punta a coprire le necessità più urgenti della Missione, guidata da don Pino Vitrano dopo la scomparsa del fondatore Biagio Conte, assicurando che pasti e servizi essenziali possano proseguire senza interruzioni nei prossimi giorni.

Le parole del presidente Schifani: “Sosteniamo un’opera di solidarietà concreta”

A rendere nota la decisione è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha voluto ribadire il peso sociale della comunità fondata da Biagio Conte per l’intera città di Palermo. “La Missione rappresenta un punto di riferimento per centinaia di persone in difficoltà e per tutta la comunità palermitana”, ha dichiarato Schifani, spiegando che l’obiettivo del contributo è permettere alla struttura di “continuare a offrire pasti e assistenza a chi ne ha bisogno”.

Il presidente ha inoltre precisato che l’intervento ha carattere provvisorio, in attesa che la questione del debito con l’Amap venga definitivamente risolta: “In attesa che la vicenda si chiarisca, la Regione fa la propria parte per sostenere un’opera di solidarietà che ogni giorno dà risposte concrete ai più fragili”, ha aggiunto Schifani, sottolineando la volontà dell’amministrazione regionale di non lasciare sola la comunità in un momento di difficoltà economica.

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Il pignoramento Amap che aveva fatto scattare l’allarme

Lo stanziamento regionale arriva a stretto giro di posta rispetto all’allarme lanciato pubblicamente dalla stessa Missione nelle ultime ore, diventato rapidamente uno dei temi al centro della cronaca cittadina. Al centro della vicenda c’è il pignoramento disposto dall’Amap, l’azienda municipalizzata che gestisce il servizio idrico di Palermo, delle somme che la Regione aveva destinato alla struttura.

Il provvedimento, legato a un debito pregresso per i consumi d’acqua non ancora saldato, aveva bloccato risorse fondamentali per gli acquisti quotidiani della comunità: pane, generi alimentari, detersivi e altri beni di prima necessità indispensabili per il sostentamento degli ospiti. Una situazione che aveva spinto i responsabili della Missione a parlare apertamente di un “vero incubo”, chiedendo alle istituzioni risposte concrete e non semplici dichiarazioni di circostanza.

Un’assistenza che riguarda oltre 650 persone

Il contributo da 50 mila euro annunciato dalla Regione punta quindi a tamponare l’emergenza immediata, garantendo la prosecuzione dei servizi essenziali per gli oltre 650 poveri accolti nelle strutture palermitane fondate da Biagio Conte. Resta però da sciogliere il nodo di fondo: la questione del debito con l’Amap, che aveva reso possibile il pignoramento, non risulta ancora definitivamente risolta, e la stessa Regione ha parlato di un intervento in attesa che la vicenda “si chiarisca” nella sua interezza.

La comunità guidata da don Pino Vitrano, insieme ai missionari e ai volontari che quotidianamente si occupano dell’accoglienza, continua nel frattempo a rappresentare uno dei principali punti di riferimento per l’assistenza alle persone in difficoltà nel capoluogo siciliano, in un contesto in cui il sostegno pubblico, pur arrivando, sembra destinato a restare legato alla soluzione strutturale del problema finanziario alla base dell’intera vicenda.