Formazione, Federterziario e Cenfop Sicilia: bene impegno dell’Amministrazione Regionale su obbligo d’istruzione, si sbloccano i pagamenti

Si sbloccano i mandati di pagamento dei primi anni dell’avviso 33, mentre sulle seconde e terze annualità c’è un’intesa tra sindacati e dipartimento della Formazione su come proseguire l’iter. È questo in sintesi l’esito dell’incontro di ieri tra le associazioni degli enti Federterziario e Cenfop Sicilia e il dirigente generale della Formazione, Vincenzo Cusumano, sul settore Iefp, relativo all’obbligo d’istruzione. Le sigle hanno apprezzato l’impegno nella risoluzione delle problematiche sollevate e nel superamento di tutte quelle criticità pregresse, a partire anche dal 2022, che sono state superate con gli avvenuti pagamenti. Per quanto riguarda i primi anni, la questione appare risolta in quanto sono usciti i primi mandati di pagamento. Resta aperta la questione dei secondi e terzi anni. Le sigle hanno avanzato una proposta che è stata valutata favorevolmente, ovvero quella di emettere intanto i decreti di impegno, anticipando così la chiusura della ragioneria, e man mano che arriveranno i soccorsi istruttori procedere con i pagamenti.

Le sigle si dicono inoltre rammaricate per la notizia pubblicata su tante testate giornalistiche relativamente all’inchiesta sul presunto utilizzo distorto di fondi destinati alla formazione delle aziende, ma specificano che non si tratta di istruzione e formazione professionale bensì di ben altro settore, ovvero attività destinata ai lavoratori delle imprese e finanziate non dalla Regione Siciliana ma dal Ministero del Lavoro.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/