Capaci piange Teresa Schillaci, morta a 33 anni: lascia tre figli

Il centro del Palermitano si sveglia nel dolore per la scomparsa di Teresa Schillaci, 33 anni, conosciuta da amici e concittadini come “Terry”. La donna è morta improvvisamente dopo essere stata colta da un malore, lasciando tre figli ancora piccoli e un’intera comunità sotto choc.

Originaria proprio di Capaci, Teresa aveva solo 33 anni quando il destino le ha riservato un epilogo che nessuno immaginava. Il malessere che l’ha colpita non le ha lasciato scampo, trasformando una giornata qualunque in una tragedia capace di sconvolgere chi la conosceva.

A pagare il prezzo più alto sono i suoi tre bambini, che da un momento all’altro si sono ritrovati privati della presenza della madre: un vuoto che segnerà le loro vite e che rende ancora più amara la vicenda.

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Nelle ultime ore la notizia ha fatto rapidamente il giro del paese, rimbalzando anche sui social, dove parenti, amici e semplici concittadini hanno voluto lasciare un pensiero per Teresa, ricordandone il sorriso e l’affetto che sapeva dare.

Un lutto che si aggiunge, purtroppo, a una serie di episodi simili che negli ultimi tempi hanno colpito diverse famiglie siciliane, riportando all’attenzione quanto possa essere imprevedibile la sorte, anche in giovane età.