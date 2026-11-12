Borgo Nuovo e Villa Turrisi, oltre 10 milioni di euro per la rigenerazione urbana: il presidente Aiello «Un’opportunità importante per il territorio»

Palermo ottiene oltre 10,7 milioni di euro dal programma Pn Metro Plus 2021-2027 per finanziare tre interventi strategici di riqualificazione ambientale, valorizzazione del patrimonio storico e rigenerazione urbana e sociale. Tra i progetti ammessi a finanziamento figurano due interventi che interessano direttamente il territorio della V Circoscrizione: la realizzazione di un complesso di edilizia residenziale e social housing a Borgo Nuovo e la riqualificazione di Villa Turrisi attraverso la creazione di un giardino pubblico.

«Si tratta di un risultato importante per il nostro territorio – dichiara il presidente della V Circoscrizione Andrea Aiello –. Il finanziamento destinato a Borgo Nuovo rappresenta un’opportunità significativa per il quartiere, con la previsione di nuovi alloggi realizzati attraverso sistemi di bioedilizia prefabbricata. Un intervento che guarda non soltanto al diritto all’abitare, ma anche alla necessità di promuovere una rigenerazione urbana e sociale concreta».

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«Altrettanto importante è il progetto che riguarda Villa Turrisi – prosegue Aiello –. La realizzazione di un giardino pubblico potrà contribuire alla valorizzazione di un’area di grande interesse ambientale, restituendo alla collettività uno spazio verde da vivere e tutelare. La cura del territorio passa anche dalla capacità di recuperare e valorizzare i suoi spazi, trasformandoli in luoghi a disposizione dei cittadini».

«Continueremo a seguire con attenzione l’iter di questi interventi, affinché le risorse ottenute possano tradursi in opere concrete e in benefici reali per i residenti. Borgo Nuovo e l’intero territorio della V Circoscrizione hanno bisogno di investimenti, servizi e occasioni di rilancio. È fondamentale che questi progetti procedano e che la riqualificazione annunciata diventi realtà», conclude il presidente Aiello.