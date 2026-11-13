Palermo, scoppia lite tra un ragazzo e una ragazza, poi calci e pugni ai poliziotti: ai domiciliari

Un controllo di routine per una lite di coppia si è trasformato in una violenta colluttazione con la polizia in piazza Indipendenza a Palermo. Un 21enne e una 26enne sono finiti ai domiciliari, accusati di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Tutto è partito da una chiamata al 112 che segnalava un diverbio tra un uomo e una donna. Giunte sul posto le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Zisa, gli agenti hanno trovato i due ancora visibilmente agitati e hanno deciso di approfondire i controlli, estendendoli anche allo scooter del giovane, parcheggiato lì vicino.

Lo scooter senza assicurazione fa precipitare la situazione

Dalle verifiche è emerso che il motociclo era privo di copertura assicurativa. Non appena gli agenti hanno comunicato al 21enne l’imminente sequestro amministrativo del mezzo, il clima si è fatto immediatamente teso. Il giovane avrebbe afferrato il casco minacciando di colpire uno dei poliziotti, prima di passare concretamente all’aggressione con calci e pugni.

× Ti piacciono le nostre notizie? Segui Diretta Sicilia su Google aggiungici alle fonti preferite e leggerai le nostre notizie per prime nei risultati. Aggiungi come fonte preferita

Coinvolta anche la 26enne, poliziotti feriti nella colluttazione

Anche la ragazza che si trovava con lui avrebbe tentato di aggredire gli agenti intervenuti. Nonostante la resistenza opposta dai due, entrambi sono stati bloccati e accompagnati in questura. Nel corso della colluttazione alcuni poliziotti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

Al termine degli accertamenti, per il 21enne e la 26enne è scattato l’arresto, con successiva misura dei domiciliari disposta nei loro confronti.