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Scoperto allo Zen un fucile pronto a sparare dentro una busta della spesa

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Scoperto allo Zen un fucile pronto a sparare dentro una busta della spesa

Un fucile a doppia canna, carico e perfettamente funzionante, è stato trovato nascosto in una cabina elettrica Enel nel quartiere Zen di Palermo. A scoprirlo sono stati gli agenti del commissariato San Lorenzo, insospettiti da un lucchetto forzato in via Primo Carnera.

L’arma era avvolta in un sacchetto della spesa e occultata all’interno della cabina, la cui serratura danneggiata ha fatto scattare i controlli della polizia. Una volta entrati nella struttura, gli agenti hanno individuato la busta di plastica contenente il fucile e ne hanno disposto il sequestro.

Sopralluogo della scientifica per cercare tracce utili alle indagini

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i tecnici della polizia scientifica, incaricati di effettuare i rilievi necessari a individuare eventuali tracce biologiche o altri elementi che possano fornire indicazioni utili agli inquirenti. Al termine degli accertamenti, l’arma è stata posta sotto sequestro e portata via dal luogo del ritrovamento.

Nei prossimi giorni gli investigatori procederanno alla verifica del numero di matricola del fucile, risultato abraso solo parzialmente. Da questo controllo potrebbero emergere informazioni sulla provenienza dell’arma e su un suo eventuale utilizzo recente, elementi che potrebbero rivelarsi determinanti per ricostruire il contesto in cui il fucile è finito nascosto nella cabina elettrica dello Zen.

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