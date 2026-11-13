Maxi sequestro di pesce a Palermo, blitz al mercato

Cassette stracolme di pesce e sacchi di cozze ammassati sul marciapiede, a pochi metri dal mercato ufficiale. È bastato l’arrivo delle divise per trasformare un angolo di via Francesco Crispi, a Palermo, in un far west di fughe improvvise: venditori scomparsi nel nulla, merce abbandonata a terra, e oltre due tonnellate di pescato finite sotto sequestro.

Il blitz, condotto congiuntamente dalla Capitaneria di Porto e dalla Polizia Municipale, ha smantellato quello che si configurava come un vero mercato parallelo del pesce, privo di qualsiasi controllo sanitario.

Chi segnalava quei banchi abusivi?

A far scattare l’operazione sono state le numerose segnalazioni arrivate alla Guardia Costiera, che da tempo monitorava la presenza di banchi improvvisati lungo il marciapiede. Il pesce venduto, secondo quanto ricostruito, arrivava anche dalle marinerie di Porticello, Santa Flavia e Bagheria, borgate storicamente legate alla pesca nella provincia palermitana.

Quando le pattuglie si sono avvicinate, la reazione dei venditori è stata immediata: pur di non farsi identificare, hanno preferito lasciare tutto sul posto e dileguarsi tra le vie limitrofe.

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Il rischio nascosto in quelle cassette

Il pescato sequestrato non era semplicemente “non autorizzato”: era anche sottratto a qualunque verifica sulla catena del freddo, un passaggio cruciale per evitare la proliferazione di batteri e tossine in un prodotto deperibile come il pesce crudo. Nessuna tracciabilità, nessuna garanzia sulla provenienza reale di cozze e pesce fresco finiti nei sacchi sequestrati.

Oltre alla confisca della merce, sono scattate sanzioni amministrative per un totale di cinquemila euro a carico di chi è stato possibile identificare o collegare ai banchi abbandonati.

Un fenomeno che va oltre il singolo blitz

Quello di via Crispi non è un caso isolato: il commercio ittico abusivo resta un problema ricorrente nelle grandi città costiere, dove la vicinanza a mercati storici e la domanda di pesce “a basso costo” alimentano circuiti paralleli difficili da debellare del tutto. Le autorità fanno sapere che i controlli nella zona proseguiranno nelle prossime settimane.