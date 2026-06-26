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Maxi rissa in via Maqueda a Palermo, bastoni, calci e pugni tra commercianti stranieri

di Redazione Web
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Una violenta colluttazione ha scosso nella notte l’isola pedonale di via Maqueda, a Palermo, dove un gruppo di commercianti bengalesi e tunisini si è affrontato a colpi di bastoni, calci e pugni. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, i carabinieri e il personale del 118, chiamato a medicare i feriti coinvolti nello scontro.

Al momento non è stato accertato cosa abbia fatto scattare la rissa. Tra le persone coinvolte negli scontri figurerebbe anche un cittadino tunisino che, poco prima, era stato fermato dagli agenti perché trovato in possesso di alcune dosi di droga e successivamente rilasciato.

L’episodio ha riacceso le proteste di chi vive e lavora in quel tratto della zona pedonale. I residenti raccontano che la situazione era cambiata in meglio nel periodo in cui un poliziotto di quartiere presidiava stabilmente l’area: in quella fase, secondo la loro testimonianza, le risse si erano azzerate e anche chi spacciava nella zona aveva smesso di farsi vedere. Da quando il presidio fisso è stato tolto, raccontano ancora gli abitanti, sarebbero tornati a farsi sentire gruppi di giovani considerati abitualmente aggressivi, che tenderebbero a voler controllare il tratto di strada.

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