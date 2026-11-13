La Regione Siciliana procede a 372 assunzioni

Pronte le graduatorie dei vincitori dei tre concorsi banditi dalla Regione Siciliana. Si tratta di 200 nuove figure professionali, inquadrate come funzionari, da destinare ai Centri regionali per l’impiego e 52 funzionari per rafforzare gli uffici dell’Ispettorato del Lavoro. A questi numeri si aggiungeranno ulteriori 120 nuove assunzioni per effetto di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati.

In particolare dei 200 funzionari vincitori che lavoreranno nei Cpi, 95 rientrano nel profilo professionale di specialista mercato e servizi lavoro (codice SMSL), 80 come specialista amministrativo contabile (SAC) e 25 con profilo informatico statistico (codice SIST). Saranno invece 52 in tutto gli ispettori del lavoro che entreranno in servizio dopo la sottoscrizione del contratto, di cui 22 funzionari ispettivi con ruolo ispettore tecnico (codice ISPTEC) e 30 ispettori del lavoro (ISPAM) per il ricambio generazionale.

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«Il governo Schifani continua a perseguire l’obiettivo di rinnovare il proprio personale e potenziare gli organici – afferma l’assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, Francesca Garigliano – . I miei migliori auguri ai vincitori del concorso e un plauso ai nostri uffici del dipartimento della Funzione pubblica per la velocità e l’efficienza con cui hanno portato avanti le procedure di reclutamento. Colgo l’occasione, inoltre, per annunciare che abbiamo approvato in giunta una modifica al Piao, e siamo in attesa di approvazione dalla Corte dei Conti, con la quale avremo la possibilità di assumere altre 120 idonei, attraverso lo scorrimento delle graduatorie esistenti. Parliamo di 70 unità del profilo Coge, altre 25 tra gli ispettori tecnici, 15 del profilo Teco e 10 archeologi».

Gli elenchi dei vincitori che potranno sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato – non appena verrà approvata la legge Finanziaria – sono stati pubblicati sul sito del dipartimento Funzione pubblica e sul sito del portale unico del reclutamento InPA.