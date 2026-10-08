Cronaca

Non si fermano all’alt, poi lo schianto con la volante a Ballarò: poliziotti accerchiati

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Si è chiuso con uno scontro frontale nel quartiere Ballarò, a Palermo, l’inseguimento notturno tra una volante della polizia e uno scooter con due giovani a bordo. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati portati all’ospedale Civico.

Tutto è cominciato quando i due ragazzi, in sella a un Honda Sh, non si sono fermati all’alt degli agenti. A quel punto l’auto della polizia si è messa sulle loro tracce.

Lo schianto in via Porta di Castro

La corsa è finita in via Porta di Castro, nella zona di Ballarò. Qui lo scooter stava procedendo contromano e la volante lo ha colpito frontalmente.

Per il violento impatto i due giovani sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che li hanno soccorsi e trasferiti al pronto soccorso del Civico.

I residenti attorno agli agenti

Subito dopo l’incidente, gli abitanti della zona hanno circondato i poliziotti, in una scena che richiama quanto accaduto a Falsomiele. Per sostenere i colleghi sono intervenute altre volanti, ma anche carabinieri e guardia di finanza.

Restano da chiarire i dettagli della dinamica.

Consigliati per te

  1. Poliziotti municipali pestati per una multa: accerchiati da 5 persone
  2. Controlli nelle zone rosse di Palermo tra rapine e armi in tasca: scattano arresti e denunce
  3. Studente fa caos a scuola, nonno e zia arrivano e picchiano i poliziotti: due arresti a Palermo
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

San Giuseppe Jato, denunciato 64enne per vendita di finti kit medici
Cronaca
Senza assicurazione o revisione? A Termini Imerese c’è lo Street Control
Cronaca
In Sicilia vietato lavorare nelle ore più calde, ordinanza di Schifani
Schifani resta (per ora): i deputati premono, in ballo la loro pensione
In primo piano Palermo Politica
Incendio all’impianto rifiuti di Santa Flavia: spento all’alba
Cronaca
Catania riabbraccia Santa Maria di Gesù: il restauro di una Chiesa e la rinascita di una Comunità
Comunicati stampa