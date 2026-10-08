Non si fermano all’alt, poi lo schianto con la volante a Ballarò: poliziotti accerchiati

Si è chiuso con uno scontro frontale nel quartiere Ballarò, a Palermo, l’inseguimento notturno tra una volante della polizia e uno scooter con due giovani a bordo. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati portati all’ospedale Civico.

Tutto è cominciato quando i due ragazzi, in sella a un Honda Sh, non si sono fermati all’alt degli agenti. A quel punto l’auto della polizia si è messa sulle loro tracce.

Lo schianto in via Porta di Castro

La corsa è finita in via Porta di Castro, nella zona di Ballarò. Qui lo scooter stava procedendo contromano e la volante lo ha colpito frontalmente.

Per il violento impatto i due giovani sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che li hanno soccorsi e trasferiti al pronto soccorso del Civico.

I residenti attorno agli agenti

Subito dopo l’incidente, gli abitanti della zona hanno circondato i poliziotti, in una scena che richiama quanto accaduto a Falsomiele. Per sostenere i colleghi sono intervenute altre volanti, ma anche carabinieri e guardia di finanza.

Restano da chiarire i dettagli della dinamica.