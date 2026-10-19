Bottigliate in testa, calci e pugni a un uomo seduto sulla panchina, terrore a Palermo, un arresto

Una bottiglia di vetro in testa a un uomo seduto su una panchina, poi calci e pugni senza un motivo apparente: a Palermo è finita con l’arresto di un 24enne, bloccato dagli agenti davanti al portone di casa, nel cui appartamento la polizia ha poi trovato 100 grammi di hashish.

Il giovane è stato arrestato dagli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Zisa-Borgo Nuovo. Le accuse sono detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e lesioni personali aggravate.

L’aggressione in piazza Lolli

Tutto è cominciato in piazza Lolli. Un uomo se ne stava seduto su una panchina quando è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro e poi preso a calci e pugni, senza una ragione evidente. Alcuni cittadini che si trovavano nella piazza hanno visto la scena e hanno chiamato il 112, il numero unico di emergenza.

Quando le pattuglie sono arrivate, la vittima aveva il volto tumefatto, mentre il 24enne stava cercando di fuggire verso la propria abitazione. I poliziotti lo hanno raggiunto e fermato proprio davanti al portone. Aveva il volto e le mani sporchi di sangue, ma sul corpo non c’era alcuna ferita.

Cosa c’era dentro casa

La perquisizione dell’appartamento, condotta con il supporto delle unità cinofile, ha portato alla scoperta di cinque involucri contenenti in tutto 100 grammi di hashish. Gli agenti hanno sequestrato anche tre bilancini di precisione e un coltello ancora impregnato di sostanza stupefacente.

Soccorsi e convalida

L’uomo aggredito è stato soccorso dal personale sanitario e portato al pronto soccorso per le cure necessarie. Ai poliziotti ha poi ricostruito l’accaduto, spiegando di essere stato colpito all’improvviso mentre era seduto sulla panchina.

Il 24enne si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza in cui il giudice per le indagini preliminari dovrà pronunciarsi sulla convalida. La sua posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria.