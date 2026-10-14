Lavoro

Palermo assume poliziotti municipali dagli idonei di Monreale: 19 assunzioni subito, poi altre 50

di Redazione
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Polizia municipale

La graduatoria del concorso di Monreale per istruttori di vigilanza diventa il serbatoio da cui Palermo attingerà nuovo personale di Polizia Locale e Metropolitana. Comune capoluogo e Città Metropolitana hanno confermato che useranno direttamente l’elenco degli idonei ancora vigente per colmare le carenze di organico: si parte con 19 assunzioni a tempo determinato per Palermo.

La conferma è arrivata dopo l’incontro del 12 ottobre tra il sindaco di Palermo e della Città Metropolitana, Roberto Lagalla, e una delegazione degli idonei. Al tavolo erano presenti anche l’assessore regionale Edy Tamajo e il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono.

Il piano: 19 assunzioni subito, poi altre 50

Lagalla ha illustrato alla delegazione il programma: un primo gruppo di 19 assunzioni a tempo determinato per il Comune di Palermo, seguito da una seconda tranche di altri 50 ingressi. A queste si aggiungono 8 assunzioni destinate alla Città Metropolitana.

Convenzione a costo zero, senza un nuovo bando

L’accordo poggia su una convenzione a costo zero, che permette di utilizzare la graduatoria già esistente. La soluzione viene presentata come una risposta concreta e rapida alle esigenze di sicurezza del territorio, perché evita sia le spese sia le lunghe attese di un nuovo concorso.

La soddisfazione del Comitato degli Idonei

Il Comitato degli Idonei di Monreale ha espresso soddisfazione e ringraziato pubblicamente Lagalla, Tamajo e Arcidiacono per l’impegno istituzionale e per l’attenzione dimostrata nel valorizzare professionalità già formate sul territorio. L’auspicio è che, con le procedure imminenti e i successivi scorrimenti, la graduatoria arrivi a esaurimento nel più breve tempo possibile.

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