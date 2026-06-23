Milano, era siciliano l’agente di polizia Francesco Imprezzabile morto dopo un inseguimento

Aveva scelto di indossare una divisa lontano dalla sua Sicilia, e quella stessa divisa lo ha accompagnato fino all’ultimo turno. Francesco Imprezzabile, 39 anni, originario di Mazara del Vallo, è morto nella notte a seguito di un grave incidente avvenuto durante un inseguimento nell’hinterland milanese, dove prestava servizio come agente della Polizia Locale.

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Il vigile era in sella alla sua moto di servizio quando si è messo all’inseguimento di un’Audi Q7 che, secondo le prime informazioni raccolte, aveva forzato un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro, alla periferia del capoluogo lombardo. Da quel momento si è scatenata una fuga durata diversi minuti, alla quale hanno preso parte anche pattuglie della Polizia Stradale.

La corsa dell’auto in fuga si è interrotta nel territorio di Peschiera Borromeo. È qui che, poco dopo le 21, la moto condotta da Imprezzabile è finita a terra in un impatto descritto come violentissimo. Il personale sanitario lo ha trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, ma le ferite si sono rivelate fatali: l’agente è morto poco dopo il ricovero.

Indagini in corso, l’auto ritrovata abbandonata

Sulla dinamica esatta della caduta gli investigatori stanno ancora lavorando, senza escludere alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile contatto tra la moto e il veicolo in fuga. Nella mattinata l’Audi Q7 ricercata è stata individuata abbandonata a Pioltello, a pochi chilometri dal luogo dell’incidente. Sono in corso le ricerche per identificare e rintracciare chi era al volante.

La notizia ha provocato una vasta reazione di cordoglio anche a livello istituzionale. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha affidato ai social il proprio pensiero: «Una preghiera per Francesco». Parole di vicinanza alla famiglia e ai colleghi sono arrivate anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha dichiarato: «Ho appreso con sincero e profondo dolore della tragica morte di un agente della Polizia locale avvenuta nella notte a Milano durante un inseguimento. Purtroppo, ancora una volta gli uomini in divisa pagano a caro prezzo il proprio senso del dovere e l’impegno al servizio della collettività».

“Vocazione, passione e senso del dovere”: le parole che restano

A rendere ancora più toccante la vicenda sono i messaggi che lo stesso Imprezzabile aveva affidato ai social nei mesi scorsi, oggi rilette come una sorta di testimonianza. Lo scorso 23 maggio, accanto a una foto in sella alla moto di servizio, aveva scritto: «Non è un mestiere qualunque: è vocazione, passione e senso del dovere». E ancora: «Dietro ogni giornata ci sono rinunce, fatica e tante cose che nessuno vede», aggiungendo che «non bisogna mai mollare, anche quando tutto sembra più difficile», convinto che fossero «sacrificio, onestà e costanza» a ripagare davvero l’impegno.

In un altro post, datato 31 marzo e accompagnato dalla foto con un’anziana signora, l’agente aveva scritto: «Non è solo una divisa. Non è solo legge, ordine, o una sanzione scritta su un verbale. In quella divisa vive una persona. Una persona che si ferma, che ascolta, che sceglie ogni giorno di esserci. Perché a volte il suo compito non è inseguire, ma rallentare. Non è punire, ma tendere una mano». Parole che, proseguiva il messaggio, raccontavano «un cuore che batte sotto la divisa», fatto di «presenza», «vicinanza» e «umanità».

Sotto quelle stesse fotografie si sono moltiplicati nelle ultime ore i commenti di cordoglio di colleghi e amici, increduli davanti a una scomparsa così improvvisa. «Ci hai messo il cuore in questo sogno, non ci credo. Ma che cosa diavolo è successo», ha scritto un amico, dando voce allo sgomento collettivo.

Da Mazara del Vallo, sua città d’origine, arrivano numerosi messaggi per un concittadino che aveva scelto di servire lo Stato lontano dalla sua terra. Mentre la comunità trapanese si stringe nel lutto, le indagini sull’inseguimento e sull’identità del conducente in fuga continuano a Milano.