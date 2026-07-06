Ha ucciso a coltellate Francesco Spataro, Francesco Cusumano non parla davanti ai magistrati

Francesco Cusumano, 38 anni, non ha risposto alle domande del pm durante l’interrogatorio per l’omicidio del coinquilino Francesco Spataro, 53 anni, ucciso a coltellate. L’uomo si era barricato in casa minacciando di far esplodere il palazzo, poi si è arreso dopo sei ore di trattativa.

L’arresto in flagranza, convalidato nella notte, porta con sé l’accusa di omicidio volontario aggravato. Tutto è cominciato verso mezzogiorno di domenica, quando Cusumano si è chiuso nell’appartamento al secondo piano di un palazzo tra via Sampolo e piazza Don Bosco, dove viveva con la vittima e un terzo coinquilino.

Ad aggravare la situazione, l’uomo ha aperto i rubinetti del gas, facendo balenare l’ipotesi di un’esplosione. Carabinieri del Nucleo Radiomobile e dell’Api sono stati i primi a intervenire, dando avvio a una trattativa che si è conclusa solo alle 17.30, con la resa dell’uomo.

Secondo quanto emerso, Cusumano non tollerava le regole di convivenza fissate dai coinquilini. Nei giorni precedenti al delitto si era rivolto alla portinaia dello stabile per lamentarsi, sostenendo che gli altri due non gli permettessero di usare la cucina.

Francesco Spataro, la vittima, lavorava come operatore di call center e aveva lavorato per vent’anni all’Alicos. Segnato da alcuni problemi di salute e dalla perdita dei genitori e del fratello, era conosciuto da chi lo frequentava come una persona riservata e profondamente religiosa, come testimoniano diversi contenuti pubblicati sulla sua pagina Facebook.

Sul fronte della sicurezza, gli operatori di Amg Energia hanno lavorato per messa in sicurezza dell’impianto: dopo aver chiuso il misuratore dell’appartamento teatro del delitto non appena consentito l’accesso, ieri sera è stata sospesa l’erogazione di gas a tutto l’edificio di via Sampolo 486. Le verifiche di sicurezza sui misuratori degli altri appartamenti si sono concluse oggi, permettendo il ripristino dell’alimentazione.