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Rifiuti a Carini, Dusty: “Impegno costante sul territorio. Fondamentali il rispetto delle regole e la collaborazione di tutti”

di digitrend
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In riferimento al comunicato diffuso dal Comune di Carini, Dusty S.r.l. conferma la propria piena disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale e con la S.R.R. Palermo Area Metropolitana per garantire un servizio sempre più efficiente e rispondere alle esigenze della cittadinanza.
È tuttavia opportuno precisare che il servizio di raccolta viene regolarmente effettuato nel rispetto del calendario e delle modalità previste dal contratto di appalto.

Una parte significativa delle segnalazioni riguarda, infatti, rifiuti conferiti in modo non conforme: esposizione nei giorni o negli orari non previsti, errata separazione delle frazioni merceologiche o conferimenti non rispettosi del calendario di raccolta.
In tali casi gli operatori Dusty, come previsto dalle procedure di servizio, non possono procedere al ritiro dei rifiuti non conformi e provvedono ad apporre un apposito bollino rosso, che informa il cittadino della motivazione del mancato prelievo e delle modalità corrette di conferimento.

Per migliorare ulteriormente il decoro urbano e l’efficacia del servizio, riteniamo fondamentale che alle attività di informazione e sensibilizzazione si affianchino i controlli e le eventuali sanzioni previste dal Regolamento comunale nei confronti di chi, nonostante gli avvisi, continui a non rispettare le regole di conferimento.
Solo attraverso la collaborazione tra Amministrazione, gestore e cittadini sarà possibile raggiungere gli obiettivi di qualità del servizio e mantenere la città pulita.

Dusty continuerà a svolgere il proprio lavoro con professionalità, trasparenza e spirito di collaborazione, mettendo a disposizione dell’Amministrazione tutti i dati e gli strumenti necessari per una corretta valutazione del servizio.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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