Asp Palermo, la Fials : noi unica sigla a chiedere estensione indennità per le mansioni più complesse, bene impegno dell’azienda a trovare soluzioni

La Fials è stata “l’unico sindacato al tavolo con l’Asp a chiedere di estendere le indennità previste dall’articolo 68 del contratto per i lavoratori che svolgono mansioni particolari, anche ai tecnici di radiologia”. Lo scrive il sindacato in una nota a firma di Giuseppe Forte, nella quale la sigla ha apprezzato l’impegno della Direzione generale ad approfondire il tema a partire dal 2027 e ha annunciato che chiederà un incontro per proseguire il confronto e chiedere di applicare la norma anche a questa platea di operatori sanitari.

Inoltre la Fials, per voce di Giuseppe Forte, Antonio Ruvolo e Mario Di Salvo, ha annunciato che chiederà “l’avvio di una serie di confronti con tutte le aziende per approfondire la tematica poichè a nostro avviso questa indennità spetta anche ai lavoratori esclusi, che hanno alte specializzazioni, come tecnici di radiologia, geriatria e pte. Speriamo che anche le altre sigle sostengano questo percorso e che dal ministero possano arrivare nuovi fondi per supportare queste richieste”.

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