Cinque persone ferite, tra cui un ventenne finito in ospedale con un trauma alla testa: è il bilancio di una rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica a Cammarata, in provincia di Agrigento, al culmine di una lite tra i familiari di due giovani fidanzati. Il ragazzo colpito al capo con una spranga è stato trasportato al pronto soccorso del capoluogo, dove i medici lo hanno giudicato fuori pericolo di vita.

Una lite di coppia finita in rissa tra le famiglie

Secondo la prima ricostruzione fornita dagli inquirenti, tutto sarebbe partito da un diverbio tra i due fidanzati. Per questo motivo, nelle ore notturne, i parenti della ragazza si sono recati davanti all’abitazione del giovane con l’intenzione di affrontare la questione. Il confronto tra le due famiglie, però, è presto sfuggito di mano: dalle parole si è passati rapidamente ai fatti, fino a trasformarsi in una violenta colluttazione.

Nella rissa sono rimaste coinvolte diverse persone, per un totale di cinque feriti: tre di loro fanno parte del nucleo familiare del ventenne finito in ospedale, colpito al capo con una spranga durante gli scontri.

Indagini dei carabinieri, al vaglio i filmati delle telecamere

Sull’episodio indagano i carabinieri, intervenuti per riportare la calma e ricostruire con esattezza la dinamica della lite. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona in cui si è verificato l’episodio, nella speranza che possano aiutare a stabilire le responsabilità dei singoli partecipanti alla rissa.

Resta da chiarire se il diverbio tra i due fidanzati fosse già motivo di tensione tra le due famiglie o se la rissa sia stata una degenerazione improvvisa di un confronto nato per chiarire l’accaduto. Un punto che gli sviluppi dell’inchiesta potranno contribuire a definire nei prossimi giorni.