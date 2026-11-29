Erano da poco passate le 7,30 di questa mattina quando in via Taormina, a Belmonte Mezzagno, i residenti hanno iniziato a sentire un forte odore di plastica bruciata. Mezz’ora dopo, alle 8, i vigili del fuoco erano già sul posto per domare le fiamme che stavano divorando una Mercedes Classe B grigia, di proprietà di un imprenditore del settore dei distributori automatici, identificato con le iniziali G. B.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini su un episodio che ha tutta l’aria di un avvertimento. A terra, vicino al veicolo, sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile, elemento che rafforza l’ipotesi di un rogo doloso.

Il fascicolo è stato affidato alla Procura di Termini Imerese, diretta da Angelo Vittorio Cavallo. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei residenti della zona, che potrebbero aver visto o sentito qualcosa nei momenti precedenti all’incendio, e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero avere immortalato gli attimi dell’aggressione incendiaria.

I carabinieri stanno inoltre ricostruendo la rete di contatti dell’imprenditore, per verificare se nell’ultimo periodo siano emerse frizioni riconducibili alla sua attività nel settore dei distributori automatici. Resta da capire se dietro il rogo si celi un avvertimento mirato o un episodio isolato: la risposta è ora affidata agli accertamenti della Procura.