Cronaca

Schianto sulla Statale 115, due persone ferite

di Redazione Web
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La statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è temporaneamente chiusa al km 257,500, a Gela (CL) a causa di un incidente fra quattro veicoli, di cui due si sono ribaltati. Le deviazioni vengono segnalate in loco sulla viabilità provinciale. Due persone sono ferite.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

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