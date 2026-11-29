Un operaio di 65 anni originario di Scordia, in provincia di Catania, è morto sabato in un cantiere di Malta, schiacciato tra un’autobetoniera e un furgone. La vittima, Pietro Vitale, si trovava sull’isola per lavoro.

La tragedia si è consumata all’interno dello stabilimento in costruzione a Triq Hal Farrug, alla periferia di Siggiewi. Per Vitale, nonostante l’intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano locale Times of Malta, l’uomo sarebbe rimasto intrappolato tra un’autobetoniera ferma e un furgone condotto da un operaio maltese. Le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, le squadre della protezione civile locale e i soccorritori del pronto intervento medico, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del sessantacinquenne.

Le autorità maltesi hanno aperto un’inchiesta per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente che è costato la vita all’operaio catanese, lontano dalla sua Scordia.