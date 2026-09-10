Cronaca

Schianto tra due auto sulla Statale 113, due persone ferite

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Incidente stradale lungo la statale 113 “Settentrionale sicula” a Merì, in provincia di Messina. Due persone sono rimaste ferite nello scontro frontale fra due auto.

A causa del sinistro, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, in corrispondenza del km 41,868, nel territorio comunale di Merì. Il traffico è deviato sul posto, dove sono presenti il personale Anas e i Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto.

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