Schianto tra due auto sulla Statale 113, due persone ferite

Incidente stradale lungo la statale 113 “Settentrionale sicula” a Merì, in provincia di Messina. Due persone sono rimaste ferite nello scontro frontale fra due auto.

A causa del sinistro, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, in corrispondenza del km 41,868, nel territorio comunale di Merì. Il traffico è deviato sul posto, dove sono presenti il personale Anas e i Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto.