Paura a Trappeto, fiamme in un’abitazione di viale Salvatore Vitale: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Un risveglio movimentato quello di stamattina a Trappeto, nel Palermitano, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata in viale Salvatore Vitale. L’allarme è scattato intorno alle ore 8:00, richiedendo l’intervento immediato di diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

Il rogo ha interessato nello specifico un locale verandato posto al primo piano della struttura. Grazie alla tempestività dei pompieri, le fiamme sono state domate e circoscritte, evitando che si propagassero al resto dell’edificio o alle abitazioni limitrofe.

Fortunatamente, al termine delle operazioni di spegnimento, non sono stati segnalati feriti o intossicati. Sul posto, oltre al personale del 115, sono stati effettuati i primi rilievi per mettere in sicurezza l’area. Le cause che hanno innescato la scintilla iniziale restano ancora in fase di accertamento.