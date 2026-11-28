A Paceco la Procura della Repubblica di Trapani ha disposto l’autopsia su una bambina di tre anni, rinvenuta priva di vita nel proprio lettino dai genitori quattro giorni fa. L’esame medico-legale dovrà chiarire le cause del decesso, ancora avvolto nel mistero.

La tragedia si è consumata nelle ore notturne, quando i genitori hanno fatto la drammatica scoperta accorgendosi che la piccola non respirava più. Un episodio che ha lasciato sgomenta l’intera comunità locale.

Al momento restano ignote le cause che hanno portato all’improvviso decesso, così come non è stato possibile ricostruire con precisione la dinamica delle ore precedenti alla morte della bambina. Tra le ipotesi al vaglio figura quella di un malore improvviso, ma si tratta di uno scenario ancora da confermare, che solo gli accertamenti medico-legali potranno chiarire.

Attraverso l’autopsia, la magistratura punta ad accertare con certezza le cause del decesso e a ricostruire quanto accaduto, evitando qualsiasi ipotesi affrettata. Non sono trapelati ulteriori particolari sulle indagini in corso: si attendono ora gli esiti dell’esame autoptico per fare chiarezza sulla vicenda.