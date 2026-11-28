Un parto d’emergenza si è concluso nel migliore dei modi a Modica, dove il piccolo Pietro è nato nella propria abitazione alle 4.20 del 25 novembre, anticipando i tempi necessari per raggiungere l’ospedale.

A fare la differenza è stato l’intervento a distanza dell’infermiera Luana Contino, in servizio presso la Centrale Operativa 118 di Catania, che ha assistito telefonicamente il papà Giorgio passo dopo passo durante le fasi del travaglio, restando in linea fino all’arrivo dei soccorsi.

Sul posto si è poi recata l’équipe della postazione medicalizzata Modica 1: la dottoressa Valentina Pisana, l’infermiere Salvatore Sciascia e l’autista soccorritore Maurizio Cicciarella hanno preso in carico mamma e neonato, garantendo loro le cure necessarie.

A commentare l’episodio è Riccardo Castro, che ha sottolineato come la vicenda rappresenti un esempio concreto dell’impegno quotidiano degli operatori del SEUS 118, chiamati a offrire professionalità e assistenza anche nelle circostanze più impreviste. Il dirigente ha rivolto, a nome di tutto il SEUS 118 Sicilia, gli auguri più sinceri a Fatima, Giorgio e al piccolo Pietro.