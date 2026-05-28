Giusy Vitale di Prezzemolo&Vitale è Cavaliere del Lavoro: il Quirinale premia la Sicilia

Un riconoscimento che arriva dal Quirinale per una delle imprenditrici più rappresentative del commercio alimentare siciliano. Giusy Vitale, fondatrice e volto di Prezzemolo&Vitale, è entrata nel novero dei Cavalieri del Lavoro: la nomina porta la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del ministro delle Imprese Adolfo Urso e di concerto con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. In tutto sono 25 i nuovi insigniti in Italia.

Chi è Giusy Vitale

Alla guida di una catena di punti vendita specializzati nell’alimentare di qualità, Vitale ha costruito nel tempo un modello distributivo capace di unire la cultura della bottega tradizionale con standard organizzativi moderni. Prezzemolo&Vitale è oggi considerata una delle realtà più solide del retail alimentare italiano, con una vocazione marcata alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e un’attenzione costante alle eccellenze del territorio.

Le congratulazioni di Confcommercio e del sindaco Lagalla

La presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, ha espresso soddisfazione per la nomina, sottolineando come il percorso di Prezzemolo&Vitale dimostri che dalla Sicilia possono nascere modelli d’impresa competitivi a livello internazionale senza recidere il legame con le radici locali. Di Dio ha anche evidenziato il valore del riconoscimento in chiave di imprenditoria femminile, definendolo un segnale importante per tutte le donne che contribuiscono alla crescita economica del paese.

Anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha voluto congratularsi pubblicamente, parlando di un’eccellenza siciliana capace di dare lustro alla città e all’intera isola attraverso qualità, lavoro e valorizzazione delle produzioni locali.

Gli altri 24 Cavalieri del Lavoro nominati

Accanto a Vitale, Mattarella ha firmato le nomine di altri 24 imprenditori provenienti da tutta Italia, operativi in settori che spaziano dalla siderurgia alla farmaceutica, dall’agroalimentare all’informatica. Tra questi figurano Roberto Coin per l’artigianato orafo veneto, Antonio Gozzi per l’industria siderurgica ligure e Marina Cvetic per la vitivinicoltura abruzzese.