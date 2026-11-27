Dopo lo stop causato dal vento, oggi, venerdì 27 novembre, riprendono le operazioni di varo per la costruzione del ponte laterale in direzione Trapani, lungo la circonvallazione di Palermo. I lavori, però, non sono partiti alle 5.30 come previsto: a causa di un furto sarà necessario spostarli alla tarda mattinata, indicativamente intorno alle 11.00.

L’impresa ha comunicato ad Anas la variazione di orario. Il motivo è legato alle difficoltà emerse durante il ripristino della gru impiegata per il sollevamento: il furto ha reso necessaria la sostituzione del cavo di segnale, e questo ha allungato i tempi per rimettere in servizio il macchinario.

Nelle prime ore del mattino, i tecnici hanno configurato la gru e verificato il corretto funzionamento. Il sollevamento dell’impalcato potrà partire solo dopo l’esito positivo dei controlli, a tutela degli operatori e degli automobilisti.

Per posizionare gli elementi strutturali con gru di grandi dimensioni, come già avvenuto nei giorni scorsi, saranno previsti restringimenti della carreggiata e interruzioni temporanee del traffico in direzione Trapani, con modalità stop and go e la presenza di movieri in coordinamento con la Polizia Municipale. L’amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e, dove possibile, a scegliere percorsi alternativi.

Le ripercussioni sulla viabilità saranno inevitabili, soprattutto nei quartieri limitrofi di Bonagia e Oreto. In quest’ultimo, dove sono in corso i lavori sul Ponte Oreto, si registrano già modifiche rilevanti alla circolazione, con code e ingorghi diffusi nella zona.

Le operazioni di varo proseguiranno anche domani, sabato 28 novembre, sempre all’alba, salvo nuovi imprevisti.