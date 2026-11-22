Non ce l’ha fatta Antonino Talluto, 53 anni: il palermitano è morto all’ospedale Civico dopo tre settimane di ricovero, a seguito del grave incidente in moto dello scorso 31 ottobre lungo corso Tukory.

L’uomo era ricoverato nel reparto di Neurorianimazione della struttura ospedaliera, dove ha perso la vita per le conseguenze dello schianto avvenuto nei pressi dell’incrocio con via del Vespro.

Talluto viaggiava su una Yamaha V-Max insieme a un passeggero di 42 anni quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, il mezzo è andato a sbattere contro un camion in sosta. L’impatto aveva provocato gravi conseguenze per entrambi gli occupanti.

Il quarantaduenne si trova tuttora ricoverato al Civico, con prognosi riservata. Gli accertamenti condotti dalla polizia municipale hanno inoltre rivelato un dettaglio inquietante: la moto coinvolta nello schianto risultava rubata. Sulla vicenda proseguono le indagini, volte a ricostruire sia la dinamica dell’incidente sia la provenienza del veicolo.