Tragedia questa mattina ad Agrigento, dove un operatore ecologico di 58 anni è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava sul posto di lavoro, in zona campo sportivo.

L’allarme è scattato non appena l’uomo ha accusato il malessere. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare: i soccorsi, pur tempestivi, non sono bastati a salvargli la vita.

La vittima era impegnata nel servizio di raccolta rifiuti per conto del Comune di Agrigento. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Resta da chiarire quali siano state le cause esatte del malore che è costato la vita all’operatore ecologico, la cui scomparsa ha gettato nello sconforto colleghi e conoscenti.