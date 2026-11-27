Ancora un incidente mortale nell’Ennese. Una giovane ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in seguito a un violento scontro tra due automobili avvenuto sulla SP 4, l’arteria che collega lo svincolo dell’autostrada A19 ai comuni di Valguarnera e Piazza Armerina.

A perdere la vita è stata Federica Parrinelli, 23 anni, di Valguarnera. La giovane viaggiava a bordo della sua Toyota Yaris diretta al Sicilia Outlet Village, dove lavorava, quando si è scontrata con un’altra vettura.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento di Piazza Armerina, che hanno lavorato per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere. Per la 23enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’altro conducente coinvolto ha riportato ferite ed è stato trasferito in ospedale dal personale sanitario.

I Carabinieri stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto, sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti.