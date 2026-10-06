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Riforma sanità militare, la Fials: potenziale supporto anche in Sicilia per smaltire le liste d’attesa ma servono regole per 3700 operatori

di Redazione Web
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Dal prossimo 1 gennaio nascerà il corpo unico della sanità militare e i sanitari del ruolo transiteranno in questo unico albo. Sono 3700 i sanitari in organico a livello nazionale che in regioni come la Sicilia potranno supportare le aziende sanitarie provinciali aiutando a smaltire le liste di attesa. Se n’è discusso a un dibattito promosso dall’Usmia, sindacato militare interforze.

Presente Giuseppe Forte, commissario della Fials Palermo, che nel suo intervento ha evidenziato luci e nodi da superare. “La legge – dice – promette a chi transita di non perdere nulla, con un assegno ad personam. Ma è un assegno riassorbibile, che si consuma con gli aumenti futuri, mentre sul rinnovo 2025-2027 Usmia chiede, giustamente, più risorse. Riguarda soprattutto il personale sanitario dell’Arma, fino a 377 militari. E fino al 2033 le promozioni resteranno distinte per Corpo di provenienza: per sette anni il Corpo unico resterà diviso proprio dove conta di più. Attendiamo comunque la circolare attuativa, perché al momento la norma pone incertezze a cominciare dalle risorse, un solo milione per il 2027 a fronte di 3700 militari coinvolti. Certamente – prosegue Forte – accogliamo positivamente l’inizio di una importante collaborazione con le aziende sanitarie locali. Attraverso convenzioni sarà possibile dare una grande mano d’aiuto per consentire di smaltire le liste d’attesa. L’Asp di Palermo potrebbe essere a riguardo un ottimo laboratorio da cui partire, con del manager Alberto Firenze, esperto di sicurezza e dotato di grande capacità professionale, che potrebbe creare un modello virtuoso a livello nazionale viste le dimensioni dell’azienda. La nostra proposta in ogni caso è che lo Stato garantisca per legge le stesse tutele al personale sanitario in divisa, a cominciare dal tema della sicurezza sul quale è fondamentale che l’Osservatorio nazionale raccolga anche i dati della sanità militare sul tema delle aggressioni. La Fials come sindacato della sanità attende che sia emanata la circolare applicativa perché poter lavorare con il personale militare rende più sicuro il settore alla luce dei tanti problemi di violenza e aggressioni al personale sanitario”.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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