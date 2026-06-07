Partorisce in macchina sulla SS121: la piccola Marbel nasce con il 118

Una bambina è nata stanotte lungo la Strada Statale 121, a pochi chilometri dall’ospedale di destinazione, assistita dall’equipaggio del 118 intervenuto d’urgenza mentre il parto era già in corso. La piccola Marbel ha visto la luce prima che la madre riuscisse a raggiungere il reparto maternità dell’Ospedale Garibaldi Nesima di Catania.

La donna era in viaggio verso il nosocomio etneo quando le contrazioni si sono fatte sempre più ravvicinate, fino a rendere impossibile arrivare in tempo in sala parto. La chiamata alla Centrale Operativa 118 della macroarea di Catania è giunta quando il travaglio aveva già raggiunto la fase espulsiva.

Il parto sulla SS121: l’intervento dell’equipaggio Mike 6 Paternò

Sul posto è arrivato in pochi minuti l’equipaggio della Mike 6 Paternò, composto dal medico Massimiliano La Spina, dall’infermiere Benedetto Conigliello e dall’autista soccorritrice Patrizia Salvà. I tre operatori hanno gestito la situazione con prontezza, garantendo un parto sicuro in un contesto tutt’altro che ordinario.

Dopo le prime cure sul posto, mamma e neonata sono state trasferite al Garibaldi Nesima per i controlli di routine. Le condizioni di entrambe sono risultate buone.

La Seus 118 Sicilia: “Una storia che testimonia il valore del nostro servizio”

Riccardo Castro, a nome della Seus 118 Sicilia, ha voluto ringraziare pubblicamente l’equipaggio per la professionalità e l’umanità dimostrate in un momento «tanto delicato quanto emozionante». Castro ha definito la nascita di Marbel uno di quei fatti che ricordano il senso più autentico del soccorso emergenziale.

Una nascita inattesa su un’arteria trafficata della provincia catanese che diventa, suo malgrado, la prima pagina più tenera della vita di una bambina.