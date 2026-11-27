Martedì 1 dicembre 2026, alle 10.00, nel Comando di Polizia Municipale di via Ugo La Malfa 72, si terrà una conferenza stampa dedicata al percorso di riorganizzazione e potenziamento del Corpo della Polizia Municipale di Palermo.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati gli interventi già avviati e le nuove misure previste per rafforzare la presenza degli agenti sul territorio, migliorare il controllo della viabilità e contrastare i fenomeni di illegalità e degrado urbano.

Tra i temi in programma c’è la presentazione di “Hayden AI”, una nuova soluzione tecnologica che si inserisce nel percorso di innovazione e modernizzazione degli strumenti a disposizione della Polizia Municipale. Il sistema è basato su intelligenza artificiale e computer vision e utilizza telecamere montate su autobus o veicoli per monitorare la viabilità e rilevare in automatico soste vietate o infrazioni su corsie preferenziali, fermate e piste ciclabili.

L’obiettivo indicato è ridurre i blocchi causati dalla sosta selvaggia, rendere più fluidi i tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e migliorare la sicurezza stradale.

Alla conferenza parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, gli assessori alla Polizia Municipale Dario Falzone e all’Innovazione Fabrizio Ferrandelli, il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo e il comandante Angelo Colucciello.